Echte Tilburgse bloemen voor Máxima: van vilt en spijkerstof

Wekenlang mochten Isa Tekath (17) en Melanie Dekker (19) met helemaal niemand praten over hun bijzondere project. Binnen nu en enkele uren wordt hun ‘geheim’ aan heel Nederland getoond. Dat zij, samen met nog acht studenten van ROC Mode, de bloemen hebben gemaakt voor de koningin en alle prinsessen die vandaag in Tilburg komen. ,,Wat zal mijn oma verrast zijn als ze nu in de krant leest en straks op tv ziet dat ik de bloemen mag geven aan Máxima”, zegt Isa.

Het was een prachtige klus voor de excellentgroep van ROC Mode. Met zijn tienen mochten de leerlingen - die verschillende specialisaties hebben op de opleiding - een bloemetje ontwerpen. Ze kregen van de gemeente Tilburg een paar richtlijnen mee. Het boeketje moest bijvoorbeeld van gerecyclede stoffen worden gemaakt, onder meer met vilt, wol en spijkerstof. Om nogmaals te benadrukken waar Tilburg ooit groot in was: textiel.

Isa, Melanie en hun acht medeleerlingen konden daar wel wat mee, met die opdracht. Mode is hun passie, bloemen niet per se, maar het ontwerpen ging toch verrassend goed, vinden de twee jonge vrouwen. ,,We hebben proefmodellen gemaakt, moodboards (borden met sferen, red.), veel research gedaan en een cursus bloemschikken gehad van bloemist Medinella”, zegt Isa over het hele voortraject. Melanie: ,,We hebben verder een rondleiding gehad bij recyclebedrijf Wolkat en het zijn zo’n mooie stoffen, zulke mooie kleuren ook. Echt leuk om te zien”, vindt Melanie.

Polscorsage

Uiteindelijk liggen er nu zes bijna identieke boeketjes klaar voor Máxima en de vrouwen van alle prinsen van Oranje die donderdag Tilburg bezoeken. De drie dochters van Willem-Alexander krijgen een polscorsage, ook gemaakt door de studenten. Melanie mag kroonprinses Amalia haar corsage overhandigen. Voor de twee andere corsages en vijf boeketjes staan nog zeven studenten klaar op het station. Ze komen uit alle hoeken van Tilburg studentenstad: hogescholen Avans, Fontys en Tilburg University.

Isa en Melanie staan voorop donderdag, daar hebben ze lootjes voor moeten trekken. Superspannend wel, vinden de twee. Melanie heeft zelf een jurk gemaakt, ze denkt erover zich te specialiseren als coupeuse. Isa weet een dag vooraf nog niet precies wat ze aan zal doen. ,,Het moet een beetje netjes zijn, dat snap ik wel. Maar het moet ook bij me passen en ik wil laten zien dat we op een mode-opleiding zitten.”