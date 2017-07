Eend in Tilburg laat zich niet vangen door hulpdiensten

Rond 21.30 uur kreeg de dierambulance een melding binnen over de eend. Buurtbewoners maakten zich zorgen om de gezondheid van de eend en schakelden hulp in om het dier te vangen en te helpen.

De dierenambulance was niet in staat het dier te vangen en schakelde de brandweer in. De brandweer ging het water in om met netten de eend te vangen. Deze dook steeds onder water weg om te ontsnappen. De brandweer wilde nog een poging wagen, maar de vogel was al gevlogen.