Elf drugsafvalvaten gedumpt aan Kapelmeesterlaan in Tilburg

UPDATETILBURG - Wandelaars vonden in de nacht van zaterdag op zondag op een pad achter de Kapelmeesterlaan in Tilburg verschillende vaten met vermoedelijk drugsafval. Zij seinden de politie in die daarop ook de brandweer alarmeerden.