Emmapassage in Tilburg: dak gaat eraf, is het idee

Het dak gaat van de Emmapassage, die dan dan weer de Emmastraat wordt. Dat is althans het plan dat Wereldhave volgende week voorlegt aan de Omgevingscommissie. ,,Ook hier willen we uitgaan van dubbelhoge winkelpuien zodat winkeliers hun zaak aan de voorkant meer uitstraling kunnen geven", zegt ontwikkelaar Bas Buvelot van Wereldhave.

Zuidelijke deel

Datzelfde beeld krijgt het zuidelijke deel van de nieuwe Frederikstraat - de winkelverbinding tussen Heuvelstraat en Hendrikhof. ,,Zo krijgen we één doorlopende winkelstraat met zowel een poort bij het huidige Coolcat-pand als aan de kant van de Katterug." Idee is om de parkeergarage van een extra laag voor auto's te voorzien.

Wethouder Erik de Ridder hoopt dat het plan haalbaar blijkt. Met de eigenaar van het Max-pand wordt overlegd over sloop en een nieuw paviljoen op die plek. ,,We hopen zo dit hele gebied een betere uitstraling en beleving te geven. Maar of zo'n nieuw paviljoen ook rendabel is te exploiteren moet nog blijken." Nu de uitbouw van het stadskantoor bescheidener blijft, is sloop van het Max-pand niet langer een noodzaak.

Overdekt

Het noordelijke deel van de Frederikstraat wordt juist wel overdekt. ,,Maar die overkapping heeft een hele andere kwaliteit", aldus Tjalda Kalsbeek, projectleider kernwinkelgebied. ,,Met Hudson's Bay mikken we daar op een hoger segment met de allure die daarbij past."

De geplande woontoren naast Hudson's Bay aan het Pieter Vreedeplein loopt ondertussen vertraging op. De Omgevingscommissie heeft vorige week opnieuw een volumestudie voor in dit geval een 70 meter hoge toren afgewezen.

Nieuwe studie

,,Het komt heel nauw, we boetseren verder aan een goed ontwerp", zegt De Ridder. De ontwikkelaars - Van de Ven Bouw en Ontwikkeling en de Van Schijndel Bouwgroep - leggen de commissie op 30 augustus een nieuwe studie voor. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de inbreng van omwonenden op een informatie-bijeenkomst vanavond.

In een akkoord met Wereldhave is overeengekomen dat er 24.000 vierkante meter woonruimte bijkomt in het stadshart, waarvan de helft - 125 tot 150 woningen - op deze locatie. ,,Pas als dat onhaalbaar mocht blijken, komt de vraag op tafel of we moeten inkrimpen, maar daar ga ik nu niet vanuit", aldus De Ridder.

Bewoners van vooral de bestaande toren aan het Pieter Vreedeplein hebben al duidelijk gemaakt zich tot het uiterste tegen de 'Hudsontower' te zullen verzetten.

Privacy

Zij vrezen aantasting van hun privacy, windval en schaduwwerking op het plein. ,,Maar het laatste ontwerp zorgt maar beperkt voor extra schaduw, stukken minder dan de bestaande toren", zegt Jur van Aken van Van Schijndel.