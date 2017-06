Er komt een reconstructie van het ongeluk op de Bredaseweg, waarbij Rijens echtpaar omkwam

Tilburger opgepakt in gepantserde auto met stoorzender

15:23 OISTERWIJK - De politie heeft dinsdagavond een 36-jarige Tilburger opgepakt die reed in een gepantserde auto en onder meer een kogelwerend vest en een verboden 'jammer' aan boord had. Omdat zich in de auto ook Satudarah-kleding bevond, vermoedt de politie dat hij lid is van deze motorclub.