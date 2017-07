Ernstig zieke politieagent Tilburg overleden; collega's brachten eerbetoon

'Ik zat te klooien met mijn carkit en veroorzaakte een dodelijk ongeval'; Interpolis ontroert met indringende reclame

12 juli TILBURG - De Tilburgse verzekeringsmaatschappij Interpolis maakt indruk met een emotionele nieuwe reclame over de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. In de minidocumentaire spreekt een veroorzaker van een dodelijk ongeval weggebruikers toe.