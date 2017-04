Evelien (28) uit Tilburg trotseert cycloon in Nieuw-Zeeland: 'Dit maak je in Nederland niet mee'

TILBURG - Nieuw-Zeeland zet zich schrap voor een van de zwaarste stormen in decennia. Cycloon Cook gaat gepaard met harde windstoten en mogelijk ook zware overstromingen en landverschuivingen. Evelien van Hoek (28) uit Tilburg is op dit moment in kustplaats Katikati in het noorden van het land. ,,Dit heb ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Het ging er flink aan toe”, zegt ze tegen het Brabants Dagblad.

Het zou gaan om de zwaarste cycloon in decennia. De autoriteiten waarschuwen al de hele week voor de storm, die windsnelheden tot wel 150 kilometer per uur kan bereiken. Er is één iemand omgekomen.

'Enorm hard gewaaid'

Donderdagmiddag lokale tijd kwam de cycloon aan land, vertelt Evelien. ,,Het heeft heel hard geregend en vooral enorm hard gewaaid”, zegt ze vanuit Katikati. ,,Het is hier nu een paar uur rustig. Wij wonen hogerop, dus krijgen niets mee van de evacuaties die meer in het oosten van het land plaatsvinden.”

Quote Iedereen werd gisterenmiddag aangeraden om alvast naar huis te gaan. Er zijn flink wat mensen geëvacueerd Evelien van Hoek

Door de autoriteiten worden inwoners in lager gelegen gebieden opgeroepen om direct hun woning te verlaten. Meer dan honderd scholen zijn gesloten. ,,Iedereen werd gisterenmiddag aangeraden om alvast naar huis te gaan”, weet Evelien. ,,Er zijn flink wat mensen geëvacueerd. Waar ik woon valt het gelukkig nu mee.”

Supermarkten leeg

De Tilburgse, die op dit moment een baan zoekt in Nieuw-Zeeland, volgt het nieuws aandachtig. Voorzorgsmaatregelen heeft ze al genomen, en kennelijk is ze niet de enige. ,,Ik hoorde dat de schappen in sommige supermarkten vlakbij leeg zijn. Daar weet ik niets van; ik ben gewoon binnengebleven. We zitten hier veilig en hebben genoeg eten in huis.”

Ook Marc Heinrichs uit Vught heeft het ergste van de storm waarschijnlijk al achter de rug. ,,We staan hier op een camping in het dorpje Paeroa (red. noorden van Nieuw-Zeeland) en daar is sinds een uurtje geen regen of echte wind meer."

'Ik hoop dat het meevalt'

Marc gaat verder: ,,Deze cycloon is groot aangekondigd vanwege de storm in Australië. Ze zeggen dat dit de zwaarste cycloon in jaren moet gaan worden, maar ik denk en hoop dat het mee gaat vallen.”