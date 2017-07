Ex-Tilburger Pieter (40) reisde alleen en raakte vermist in Frankrijk, in een manische bui

BREDA - Dit voorjaar haalde Pieter Gudde de krant. Zijn familie gaf hem op als vermist. Niet lang daarna vonden ze hem, in Parijs. Gudde (40), psychiatrisch patiënt die ooit psychologie studeerde in Tilburg, is weer thuis in Breda en wil graag zijn verhaal doen. ,,Veel mensen weten dat ik vermist was, maar durven er niet over te beginnen. Ik ben echter een open boek. Dit is mij gebeurd, je mág er met me over praten."

We nemen plaats op een bankje in stadspark Valkenberg. ,,Dit beschouw ik als mijn tuin, mijn appartementje is vlakbij. Ik kom hier graag om een beetje te mijmeren", zegt Pieter Gudde. Sinds kort is hij weer thuis. Na zijn avontuur in Frankrijk verbleef hij op een gesloten afdeling van de GGZ in Breda. Pieter staat te popelen om weer vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen, mensen te ontmoeten. Maar eerst wil hij zijn verhaal kwijt.

Zoon van tandarts

Hij is geboren in Rotterdam. Opgegroeid in Oosterhout, woonachtig in Breda, de zoon van een tandarts. ,,Mijn vader had een grote praktijk, iedereen kende ons in Oosterhout." Pieter is de oudste van vier broers. ,,Ik luister graag naar mensen, waak over mensen, neem anderen tegen zichzelf in bescherming. Komt van dat oudste broer zijn."

De lagere school en havo doorloopt hij met horten en stoten. Net als aanvankelijk de studie fysiotherapie in Utrecht. ,,Daarna viel het kwartje en leerde ik hoe te studeren. Het ging als een speer, heb de studie afgerond."

Studie in Tilburg

Het smaakt naar meer. Pieter gaat psychologie en filosofie studeren aan de universiteit van Tilburg. De propedeuse haalt hij met een gemiddelde van boven de 7. En dan, aan het einde van het tweede jaar, gaat het opeens mis. Goed mis. ,,Ik kreeg mijn eerste psychose. Werd van excellent student opeens psychiatrisch patiënt. Dat was een enorme dreun. Sindsdien ben ik aan het aanmodderen met herstellen en weer terugvallen. Ik ben al acht tot tien keer opgenomen geweest."

Hij vermoedt dat zijn aandoening 'voornamelijk erfelijk' is. De psychoses komen van het ene moment op het andere. ,,Dat is het lastige ervan. Ineens ben ik manisch of depressief. Ik heb een schizoaffectieve stoornis, stemmingsstoornissen. Iedere keer als ik lekker in een flow zat, ging het weer fout. En kon ik helemaal opnieuw beginnen."

Hij noemt zichzelf een ware herstelkampioen. ,,Het opkrabbelen vergt zoveel arbeid, zoveel veerkracht. Veel mensen kunnen dat niet opbrengen. Er zijn wel trainingen en cursussen voor bedacht, maar het is één lange lijdensweg. Vergelijk het met een topsporter die zijn kruisbanden scheurt en een jaar lang moet revalideren. Dat moet ook verschrikkelijk zijn."

Vrijwilligerswerk

,,Het lijkt een pretje, want je hoeft niet te werken. Leve de lol, als je geld hebt. Maar ik heb geen geld, ik leef van 90 euro in de week. Het is veel leuker om in de maatschappij mee te draaien. Daarom heb ik altijd zo veel vrijwilligerswerk gedaan. Om bezig te zijn en me dienstbaar te maken voor de maatschappij. En in de hoop ooit weer aan betaald werk te komen."

Psychiatrische aandoeningen zijn taboe, merkt Pieter. Daar praten patiënten niet snel over, uit schaamte. ,,Ik ben altijd een open boek geweest, zet het op Facebook als ik weer opgenomen ben of vrij ben. Dat wordt goed ontvangen. Ze vinden het knap dat ik mijn verhaal vertel. Ik ontmoet veel positieve mensen, omdat ik zelf heel positief ben."

,,Daarom vertel ik het ook aan de krant: dit is mij gebeurd, je mág er met me over praten. Veel mensen weten dat ik vermist was, maar durven er niet over te beginnen. Bang dat ze mij kwetsen. Of ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan."

Appeltaarten

Terug naar begin 2017. Pieter bakt als vrijwilliger 3,5 dag per week appeltaarten bij de bakkerij van het klooster aan de Nijverheidssingel in Breda. Heeft het goed naar zijn zin, traint veel om lekker fit te zijn.

Toch is hij niet helemaal happy, want het is winter. ,,Dat is voor mij een wat lastigere periode. Ik vier altijd met een borrel 21 december alsof het oud en nieuw is, omdat ik dolblij ben dat daarna de dagen weer langer worden. En op 21 juni ben ik een beetje triest omdat de dagen korter worden. Ik ben daar heel gevoelig voor. Je zou me onder 'high sensitive persons' (HSP) kunnen plaatsen, hooggevoelige mensen. En ik heb een hoge kwetsbaarheid. Dat maakt je extra gevoelig voor psychoses."

Het gaat weer mis. ,,Ik schoot door in een manie. Ik slikte gewoon mijn medicijnen, maar ik heb het vermoeden dat de lithium, die ze mij voorschreven, voor mij niet afdoende werkt om een terugval te voorkomen. Daarom ben ik nu andere pillen aan het testen. Als zo'n manie komt, stop ik met medicijnen. Van de hulpverlening zeggen ze: 'je stopt met je medicatie en schiet daardoor in een manie', maar het is net andersom. Daar heb ik hele discussies over gevoerd."

Hij laat zich vrijwillig opnemen, krijgt toestemming om toch naar het Depressiegala in Amsterdam te gaan en doet er vervolgens - mede door treinstoringen, zegt hij zelf - een paar dagen over om weer terug in Breda te geraken. ,,Daarom werd ik ontslagen, maar de manie was nog niet over."

Jim Morrison

Hij besluit naar Parijs te gaan, zo maar een dagje op en neer. ,,Ik ben een enorme fan van Jim Morrison van The Doors, die ligt begraven in Parijs. Ik wilde zijn graf bezoeken en wat schetsen. Ik heb een vooropleiding van kunstacademie Sint Joost gedaan, kan best wel tekenen. In mijn manische bui kocht ik niet één kaartje, maar zeven eersteklas tickets voor de TGV."

Het is 2 maart, zonder telefoon en met nog maar twee tientjes op zak gaat hij op pad, niemand weet ervan.

Een bizarre tocht volgt. Hij stapt uit in Brussel, blijft daar een dag. Vervolgt zijn reis en beseft dat hij 'voor wel anderhalve week' tickets heeft. ,,In de trein raakte ik aan de praat met een vrouw die naar Marseille ging. 'Waarom blijf je niet lekker zitten en ga je mee naar Marseille?', zei ze. Dat heb ik gedaan."

Lopen

,,Onderweg dacht ik op een zeker moment wel: waar ben ik mee bezig, en ben in Nîmes uitgestapt. Daar ben ik gaan lopen. Dag en nacht. Lopen, lopen, lopen, lopen. Onder meer in een openbaar toilet geslapen en uiteindelijk in Perpignan beland. Daar moest ik rust nemen, vanwege de pijn aan mijn voeten. Toen ik aan het bedelen was, omdat ik geen geld meer had, heeft de politie me opgepakt en weer op de trein gezet, terug naar Parijs. Ik kwam daar aan op Gare de Lyon, maar dacht dat ik in de stad Lyon was. Raakte helemaal in de war."

Hij slaapt als een zwerver op een rangeerterrein en meldt zich bij de Franse politie. ,,Het gaat niet goed, ik moet worden geholpen, zei ik. Ik heb de Nederlandse ambassade laten bellen en ben via via een ziekenhuis doorverwezen naar een psychiatrische kliniek in Parijs. Frappant was dat die pal naast Père Lachaise ligt, waar Jim Morrison begraven is en waar ik naar op zoek was, haha..."

Zijn doodongeruste familie, die via social media inmiddels een speurtocht is begonnen, wordt vanuit Parijs op de hoogte gebracht. Twee broers halen hem medio maart opgelucht op. ,,Het eerste wat ze zeiden, was: we zijn naar Jim Morrison geweest. Ik vroeg of ze met mij nog een keer wilden gaan, maar dat ging niet door, we vertrokken meteen naar Breda."

,,Ik vind het een doldwaas avontuur", zegt hij achteraf. ,,Ik ben blij dat ik het heb beleefd, maar het is geen bewuste actie geweest. Kwam echt voort uit de manie. Daar heb ik geen controle over. Tijdens zo'n manie besef ik het wel, maar ik kan mezelf niet tot de orde roepen. Ik dacht helemaal niet aan naar huis gaan, ik had het wel naar mijn zin. Het was lekker weer, ik ontmoette allerlei nieuwe mensen. Ik had alleen geen geld."

Vertrouwen

En nu? Hij heeft plannen genoeg voor de toekomst. ,,Ik wil het vrijwilligerswerk weer oppakken, om te beginnen bij de stichting Tientjes. Maar ik hoop uiteindelijk op een baantje van enig niveau, iets in de coördinatie, mensen aansturen. Dat is het frustrerende voor mij, ik heb een academisch werk- en denkniveau, ben slimmer dan de meeste mensen om me heen. Maar zij hebben succes, een baan, een eigen huis, zijn getrouwd. Ik zit aan de grond, ik heb niks. En moet toch maar positief proberen te blijven, me weer herpakken."

Hij zou graag coach willen worden. ,,Ik heb cursussen gevolgd, waaronder een opleiding NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) practitioner. Ik hoop mijn NLP Master te kunnen halen en daarmee, in combinatie met mijn eigen ervaring op psychiatrisch gebied, een praktijk in coaching te beginnen. Ik kom uit een goed opgeleide familie en kom in mijn dagelijkse leven met veel laagopgeleiden in aanraking, omdat ik zelf aan de onderkant van de samenleving zit. Gelukkig heb ik daarnaast veel vrienden, die mij begrijpen. Ik kan goed levelen met alles. Als mensen een arts niet begrijpen, kan ik het vertalen. Andersom ook."

Er is meer. ,,Ik wil ook mijn artistieke kanten verder ontwikkelen: schilderen, tekenen, zingen, fotograferen."