Ex-voetballer Youri Petrov ‘grootste talent’, 42 jaar en is alles kwijt

TILBURG - Iedereen zegt het: Youri is een lieve jongen. Een goede man, warm, sociaal. Als hij niet drinkt. Helaas drinkt Youri wel. Hij had een groot voetballer kunnen worden, verdiende veel geld. Maar hij verloor alles: vrouw, kinderen, huis, geld, respect, zelfs zijn uitkering.

Zaterdagavond, Merelstraat, Tilburg. Het rijtjeshuis kan wel een likje verf gebruiken. En een poetsbeurt. Binnen zitten twee mannen aan het goedkope bier, halve liters, blikjes. Youri is dronken. De ander stelt zich voor als Brian, vriend en de eigenaar van het huis. Youri draagt sportkleding, is ongeschoren. Muts met Russische naam op de kop. Hij rookt ook. In zijn bovengebit mist hij twee tanden. Het is geen gedroomde kennismaking met een jongen die een voetbalheld had kunnen zijn.

Youri Petrov is zestien als hij zijn eerste profcontract tekent, bij Dnjepropetrovsk, de grote stad dichtbij Kryvy Rih, waar hij geboren is. Petrov is een talent: klein, handig, snel, met inzicht en lef. Hij wordt uit de Oekraïne gevist door een Russische topclub, Spartak Moskou. En uitgenodigd door Europese topclubs. Louis van Gaal laat hem bij Ajax komen, maar kiest uiteindelijk voor Finidi George - en tipt Bert Jacobs van RKC. De vleugelspits komt zo in Waalwijk terecht. Daar maakt hij furore, waarna FC Twente hem voor een recordbedrag koopt en een contract aanbiedt voor drie jaar. Die maakt hij niet vol. Petrov wordt in zijn derde jaar op staande voet ontslagen: drankmisbruik. Het is dan 1997.

Twintig jaar later heeft Youri Petrov een puinhoop gemaakt van zijn leven. Waar is het misgegaan? Petrov bekent dat hij aan drugs begon nadat zijn vrouw en kinderen waren opgestapt. Ex-partner Tanya denkt dat de scheiding Youri de das omdeed, maar ook de frustratie dat hij niks meer te betekenen had toen zijn voetballoopbaan eenmaal voorbij was.

Eind 2012 is Youri Petrov zodanig aan lager wal geraakt, dat hij bij Traverse terechtkomt, maatschappelijke opvang in Tilburg. Hij treft er Monique, een van de begeleidsters, een aantrekkelijke vrouw uit Middelbeers, een jaar of tien ouder dan hij. Later besluit het tweetal een nieuw begin te maken en in een caravan op de camping in Baarschot te gaan wonen; dat is wel zo rustig. Maar Monique ziet zich in mei 2016 gedwongen Youri buiten te zetten: te veel overlast, geen enkele toekomst. Grootste probleem: Youri's drankzucht. ,,Dat drinken heeft alles kapot gemaakt.''