Extra uitdeelpunt voedselbank in armste wijk Tilburg

,,In Tilburg leeft 16 procent van de huishoudens onder de armoedegrens. Er moeten nog honderden huishoudens zijn die voedselpakketten kunnen gebruiken. We gaan ons best doen die te bereiken."

Voorzitter Martin de Kok van de Tilburgse Voedselbank erkent dat die inspanning tot op heden weinig succes heeft. In Tilburg-Noord - de armste wijk van de stad - leverde het vorig jaar gestarte uitdeelpunt in wijkcentrum de Ypelaer weinig nieuwe klanten op. ,,We helpen daar een stuk of zeventig gezinnen. Vooral bepaalde etnische groepen blijven weg, zoals mensen uit Eritrea. Dat heeft te maken met trots."

Met hulp van huisartsen en andere hulpverleners hoopt de voedselbank alsnog mensen over de streep te trekken. Gedacht wordt aan een tweede uitdeelpunt in Noord. Ook met de gemeenten Goirle en Oisterwijk wordt over een afhaalpunt overlegd. In Hilvarenbeek kunnen mensen al sinds 2015 wekelijks een pakket ophalen.