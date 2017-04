Familie Tilburgse Idols-finalist kijkt uit naar de finale: ‘We gaan een klein feestje bouwen’

Deze middag zit Cecile nog rustig te eten in een restaurant. Althans, rustig. ,,We hebben allemaal naar deze dag toegeleefd. We hadden wel gehoopt, maar nooit verwacht dat ze zo ver zou komen.” Cecile heeft al de nodige voorbereidingen getroffen om er niet alleen voor Julia, maar ook voor de rest van de familie een leuke avond van te maken. ,,Rond 16.00 uur rijden we in de partybus met z’n allen die kant op.”

Rouwverwerking

Natuurlijk hoopt Julia’s moeder dat haar dochter wint. Maar de hele Idols-reis was al bijzonder te noemen. ,,Ze heeft een moeilijke periode achter de rug, nadat haar vader anderhalf jaar geleden is overleden. We hebben samen geknokt om goed in ons vel te zitten.” Julia en haar moeder hadden ieder zo hun eigen manier van rouwverwerking. ,,Maar door de muziek is ze tijdens Idols op Curaçao in huilen uitgebarsten. Voor haar is dat een verwerking geweest. Zo heeft ze ook gezegd ‘wat zal papa trots zijn’.”