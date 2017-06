Five Finger Death Punch wint vertrouwen terug van fans na dramashow: 'Het was echt supervet!'

TILBURG – In en rondom het Tilburgse poppodium 013 zijn ruim drieduizend metalfans op de been voor het nu al spraakmakende inhaalconcert van Five Finger Death Punch. De Amerikaanse metalband gaat maandagavond in de herkansing na het dramatische optreden van vorige week, waarbij zanger Ian Moody onder invloed ruzie stond te maken met zijn bandleden.

Volledig scherm Five Finger Death Punch tijdens hun 'herkansingsconcert' in 013. © Sebastiaan Quekel/BD

De show van vanavond is gratis toegankelijk, maar wie op het laatste moment nog wil gaan heeft pech: alle kaarten gingen afgelopen weekend binnen één minuut over de toonbank.

De bevriende muzikant Tommy Vext neemt de komende shows het stokje over van Moody. Tommy stond vorige week maandag achter de microfoon, tot woede van Ivan. Hij verkondigde in 013 onder meer de enige echte zanger van Five Finger Death Punch te zijn.

,,De show van afgelopen maandag was een stortvloed van oorzaken die buiten onze macht waren”, aldus gitarist Zoltan Bathory. Veel fans verlieten teleurgesteld de concertzaal.

Hoge verwachtingen

De verwachtingen bij de fans liggen hoog. Metalhead Damian Smith (17) kwam opnieuw helemaal vanuit 't Gooi om Five Finger Death Punch een tweede kans te geven. ,,Ik was er vorige week bij en dat was inderdaad een hele rare show. Ik verwacht dat ze het helemaal goed gaan maken. En ik reken natuurlijk op het nummer 'I Apologize', haha."

Ook ‪Indy van Oort (17) is hoopvol gestemd. ‬,,Ze stonden afgelopen weekend op Graspop en daar hebben ze het kennelijk heel goed gedaan. Ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Ik heb een paar uur geleden op het laatste moment een gratis ticket kunnen krijgen. Supervet!"

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Het herkansingsconcert van Five Finger Death Punch in 013. © Sebastiaan Quekel/BD

Fans verdienen beter

,,Nu kunnen we de hele dag sorry zeggen tegen de fans in Nederland, maar die verdienen beter dan dat”, vindt Zoltan. ,,Zij zijn ons al jaren trouw en hebben ons gebracht waar we vandaag zijn. Daarom hebben we het voor elkaar gekregen om een extra gratis show in Tilburg toe te voegen.

,,Het lijkt erop dat ik een nieuwe baan heb", grapt zanger Tommy Vext. ,,Excuses zijn excuses, maar actions speak louder than words. We maken het vanavond helemaal goed." Na het derde nummer kondigt de zanger aan dat het concert er op zit: ,,Bedankt iedereen, fijne avond." De zaal valt even stil. ,,Nee joh, grapje".

Naarmate het eind van het concert nadert concluderen de broers Jelle en Sietse Bakker uit Ermelo maar één ding: Five Finger Death Punch wint vanavond het vertrouwen terug van de fans. De broers zijn het unaniem met elkaar eens: ,,Het was echt supervet!"