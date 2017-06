Flinke vangst bij inval in loods Tilburg: vuurwapens, steekwapens, vuurwerk en kilo amfetamine

Update Ongeluk met Tilburgse bus in Frankrijk: alleen 4 volwassenen nog in ziekenhuis

15:23 TILBURG/GELDROP - Alle leerlingen die donderdagmorgen betrokken waren bij het ongeluk in Frankrijk, met de Tilburgse operator BBA, mogen het ziekenhuis verlaten. De scholieren gaan van het ziekenhuis in Duinkerken naar de school in Bourbourg, waar de ongedeerde leerlingen zijn opgevangen.