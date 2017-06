Gamma Knife Centrum Tilburg bestaat 15 jaar, Bart Chabot vertelt over zijn ervaring

Tijdens een symposium in het Elisabeth wordt vrijdag 9 juni een overzicht gegeven van de behaalde resultaten, de huidige kennis en de nieuwe ontwikkelingen. Met de Icon-versie van het Gamma Knife is vorig jaar een nieuw tijdperk op het gebied van neurochirurgie gestart. De Icon kan ook grotere tumoren behandelen. Dat was met het oude Knife niet mogelijk. Het Centrum is het enige in zijn soort in Nederland. In het Elisabeth is een speciale bunker voor het Gamma Knife gebouwd.