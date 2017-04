Gast van Etenstijd in Tilburg: Ik zei 'Rustig blijven? We moeten hier weg, nu!'

TILBURG - Hij zat rustig met de familie te eten, toen een Tilburger zag dat er brand ontstond in restaurant Etenstijd. ,,'Rustig blijven? We moeten hier weg! Nu!'., dat is alles wat ik zei", vertelt de Tilburger. Vanwege zijn baan wil hij anoniem blijven.

,,We zaten te eten en zagen dat er een vlam in de pan sloeg", vertelt de man, terwijl hij buiten toekijkt hoe het pand afbrandt. ,,Eerst dacht ik nog dat het een vlam was in zo'n wokpan, wat je wel vaker ziet. Maar al snel drong het tot ons door dat het foute boel was."

Hij was op dat moment met zijn partner, enkele vrienden en diens kinderen van 2 en 7 jaar uit eten. Toen de brand uitbrak, waren zijn kinderen net in de speelkelder. ,,Ik ben de oudste zo dankbaar. Ze kwam met de jongste al richting de trap gelopen toen ze merkte dat er iets mis was."

'Geen protocol'

De Tilburger loopt zijn kinderen tegemoet, pakt ze op en probeert zo snel mogelijk naar buiten te gaan. ,,Wat met echt verbaast, is dat er onder het personeel geen protocol was", vertelt hij verbijsterd. ,,Ze wisten niet goed wat ze moesten doen." Zelf werkt hij in de horeca, waarbij hij aanhoudt dat gasten zo snel mogelijk geëvacueerd moeten worden. ,,Het personeel gaf ons aan, op het moment dat we onze kinderen gingen halen, dat we vooral moesten zorgen dat de kinderen rustig zouden blijven. 'Rustig blijven? We moeten hier weg! Nu!' Dat is alles wat ik zei."

Zelf wordt hij later, net als de andere gasten uit het restaurant, opgevangen in een gemeenschapshuis. Daar praat hij met anderen over wat er is gebeurd. ,,Natuurlijk heb je het er dan over dat je spullen als jassen en speelgoed van de kinderen nog binnen lagen", schetst de man. ,,Maar wat het meest blijft spoken zijn die andere kinderen die we zagen in de speelkelder. Je vraagt je wel af of al die kinderen veilig het pand uit zijn gekomen."