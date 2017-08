Geen stille, maar 'hardstyle tocht' voor Joop Kleijn: 'Hij was heel zijn leven op de vlucht'

Meevaller voor Nederlandse ijshockeybond, nieuw leven in talentcentrum Tilburg

15:36 De Nederlandse ijshockeybond start met een nieuw talentenprogramma. Dankzij een donatie kan de bond in samenwerking met de internationale ijshockeyfederatie en Finland, Canada en Amerika nieuw leven blazen in de talentencentra in Heerenveen, Dordrecht en Tilburg.