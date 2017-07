Gelijke kansen voor allochtone jongeren? Nee, zegt Lodewijk Asscher in Tilburg-Noord

Piushaven: Restaurant Boot 13 moet eind maken aan 'kap­pers­boot-soap'

11 juli Di 11 juli: Boot 13, dat is de naam van de horecagelegenheid die in de al jaren leegstaande voormalige kappersboot van de Piushaven neerstrijkt. Eigenaar van de ark (want het is officieel geen boot) Rob Ammersdorffer neemt dit keer zelf het roer in handen.