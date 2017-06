Geslaagde operatie chauffeur Tilburgs busbedrijf, maar hij blijft in het ziekenhuis

Chauffeur Tilburgs busbedrijf geopereerd na zwaar ongeluk Frankrijk, meerdere botbreuken

1 juni TILBURG – De buschauffeur die donderdagochtend zwaargewond raakte bij het ongeluk in het Franse Calais, is in het ziekenhuis in Lille geopereerd aan zijn verwondingen. De chauffeur van het Tilburgse BBA Tours heeft meerdere botbreuken opgelopen. ,,Hij is nu niet meer bij kennis. Hij wordt geopereerd. Hij is niet in levensgevaar”, zegt een woordvoerder tegen het Brabants Dagblad.