Gewapende overval op woning in Tilburg

Guus Meeuwis helpt ziekte even te vergeten in Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

6:31 TILBURG - Er viel zaterdagmiddag veel te vieren in het Elisabeth-Twee Stedenziekenhuis(ETZ) in Tilburg. De Muziekids Studio vierde zijn derde verjaardag, Guus Meeuwis werd ambassadeur van de stichting en er is een nieuw magazine. Maar er werd natuurlijk ook muziek gemaakt.