Gitarist Amerikaanse metalband mysterieus over flopconcert in 013: 'WTF was dat, Tilburg?'

Overleg management Opmerkelijk is dat Bathory de schuld niet bij zichzelf lijkt neer te leggen. ,,WTF was dat?”, vraagt hij aan zijn volgers, terwijl juist hij diegene is die aan zijn fans duidelijkheid moet geven. Ook schrijft hij gekscherend: ,,Wanneer dingen niet zo gaan als van tevoren gepland.”

Concertboeker Mojo en poppodium 013 treden vanmiddag in overleg met het management van Five Finger Death Punch. Dan wordt duidelijk of de bezoekers van het flopconcert in Tilburg recht hebben op een compensatie en of het vandaag aangekondigde concert in Amsterdam van de band überhaupt wel doorgaat.