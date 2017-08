'Graffiti: vechten tegen de bierkaai in Tilburgse binnenstad'

Bij squashcentrum de T is een kwast met een lange steel binnen handbereik. Maar overschilderen, het wapen tegen graffiti, is als schieten met losse flodders. Op de gevel van het sportcentrum aan de Boomstraat is met grote, groene letters Amigos gespoten, de O is vervangen door een gezicht met tranen.

,,Het is vechten tegen de bierkaai", zegt medewerkster Queeny Frunt. ,,Als we eroverheen schilderen,dan staat er binnen enkele dagen een nieuwe tekst. Van deze Amigos blijven we af, in de hoop dat er geen nieuwe graffiti bij komt. Eén keer heeft de gemeente opgetreden. Toen stond er een hakenkruis op de muur."

Vervuiling, noemt Queeny Frunt graffiti en ze constateert dat die is begonnen toen in de voormalige Vormenfabriek lange tijd de Hall of Fame was gehuisvest. ,,Murw word ik er van. Maar wat doe je er tegen? De daders vindt ze niet, je vangt ze niet, je hoort ze niet. Ja, dat is verdrietig. Boos worden heeft geen zin. Als ik zelf graffiti zou kunnen spuiten, zou ik er iets anders overheen zetten."

In de binnenstad is op veel gevels graffiti te ontdekken en vaak zijn tags en pieces op particulier eigendom gespoten. Het blijkt een grote irritatie. Bij een woning op de hoek van de St. Annastraat en Capucijnenstraat staat 'Summerville' te lezen, in gele letters. Daaronder onleesbare termen in het zwart. Volgens een buurman is de wit grauwe gevel door de bewoners minstens vijf keer wit getext, maar het kan de graffitischrijvers niet stoppen.

Op de zijgevel van een huurhuis aan de Elzenstraat is een groen figuur gespoten. ,,Wij noemen dat het groene monster", zegt bewoonster Stella van Tuil: ,,Toen we hier kwamen wonen stond de tekening er al op. Het is leuk, kunstzinnig. Maar we hebben ook een brandgang en daar staan lelijke krassen op de muur. Dat kan niet, het geeft me een onveilig gevoel. Dat iemand daar ’s nachts zijn gang kan gaan.” In de buurt staat een zwarte parkeerautomaat, ook daar staan tags op. Onder meer TAF, dat is een afkorting van Trust a Few, een crew die actief is in de stad.

De Wagon

Ook aan de andere kant van het spoor staat graffiti op gevels, zoals op de zijkant van het monumentale pand waar De Gruyter ooit zat. Of de kreet 'Look out for the Showdown' op de Loc-Hal. De eigenaar van restaurant De Wagon in de Spoorzone was niet blij toen hij het Belgisch rijtuig uit 1930 op zijn plaats liet zetten en dat het binnen enkele dagen was beklad. Ook opvallend veel tags op brugwachtershuisjes en ophaalbruggen.

Riet Mutsaers woont aan de Hasseltstraat. Op de gevel van haar huis staan pieces en tags. VLG in witte letters met zwarte en groene omlijning. Ook krabbels waarvan alleen het woord FOS leesbaar is .

,,Ik heb er geen moeite mee, het hoort bij deze tijd", zegt Mutsaers. ,,Maar ik snap niet wat er op de muur staat en ik had liever een mooie schildering gezien. Mijn man en ik hebben het er weleens over om zo’n jongen te vragen om een mooie muurschildering te maken. Dan willen we best de spuitbussen betalen. Mijn man kan graffiti waarderen, maar hij heeft er grote moeite mee dat teksten ongevraagd op andermans eigendom worden gezet.”

Rolluiken

Enkele ondernemers aan de Hasseltstraat, ook eigenaren van andere zaken in de stad, hebben eieren voor hun geld gekozen. Ze kozen ervoor om een illustratie op hun rollluiken te laten spuiten in de hoop dat er geen tags op komen te staan.

Burgers draaien zelf op voor de kosten van het verwijderen van graffiti op hun gevels. Als aanstootgevende teksten zijn geplaatst, racistisch of godslasterend, dan trekt de gemeente de beurs en haalt die de teksten binnen 24 uur weg. Graffiti op openbare plekken in de binnenstad wordt door gemeente weggehaald en betaald. Het werk wordt gedaan door de Diamant-groep, die heeft daar gespecialiseerde apparatuur voor. De reinigingskosten voor de gemeente Tilburg bedragen jaarlijks ongeveer 5.500 euro. In 2016 is een extra reinigingsactie gehouden en zijn wanden van spoorwegviaducten voorzien van anti-graffiti coating.

In de Spoorzone is veel graffiti. ,Dat gebied is in transitie", zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Daar wordt graffiti alleen op verzoek verwijderd."

Een graffitischrijver die wordt betrapt door de politie kan rekenen op een boete van 140 euro. De NS laat graffitischrijvers die zijn betrapt bij het spuiten van een trein een fikse rekening betalen voor schoonmaakkosten. Denk aan duizenden euro's.