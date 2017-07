Grijparmen op de kermis: wat is de pakkans?

Zij kijkt met haar handen in het haar hoe haar vriend nog maar eens een verwoede poging doet om zo'n teddybeer voor haar te pakken in de grijpkast op de kermis. Bijna elke keer sluiten de lange vingers om het hoofd van de beer en tillen ze hem op. Tientallen euro's verder, even lijkt het of het dit keer wel lukt. Maar dan glipt de knuffel er weer tussenuit. Hoe kan dat?

,,Dat ligt helemaal aan de software die erin zit", legt Meijers uit als hij het patentnummer op de arm van dichtbij door het raam van de kast probeert te lezen. ,,Sjoemelsoftware, schat ik." Of dat te bewijzen is, is de vraag. ,,De kans dat je iets pakt, ligt vaak niet aan hoe goed je de grijper weet te landen, maar of de programmering van het apparaat de stalen vingers op het goede moment sterk laat aanklemmen. Dat verschilt nogal eens per beurt.”