Grote actie tegen drugscriminaliteit in Brabant: veel drugs en enkele arrestaties in Waalwijk en Tilburg

Op basis van anonieme meldingen werd de actie gehouden. Het doel was voornamelijk het opsporen en in beslagnemen van drugs en productiespullen. Daarnaast wilden beide partijen het criminele proces verstoren.

Tilburg

In Tilburg aan de Kraaivenstraat vond de politie diverse spullen voor het maken van amfetamine en xtc. Ook is een machineonderdeel die gebruikt wordt voor het persen van pakketten drugs meegenomen.

Aan de Brasemstraat werden 1.261 xtc-pillen, hennep, MDMA-kristallen, cafeine en 1,1 amfetamine in beslag genomen. De drugs lagen in een woning van een Satudarah-lid.

Het gaat nog verder in Tilburg, want in een woning aan de Curaçaostraat werd 200 kilo kaliumcarbonaat in beslag genomen. Dat is een stof waarmee amfetamine en/of MDMA gemaakt mee kan worden.