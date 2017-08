Grote toestroom Tilburg University: ook collegezalen in Reitse Poort

In het complex aan de Professor Cobbenhagenlaan zijn negen collegezalen gerealiseerd. Daarnaast komen er 40 zelfstudieplekken en een aantal kleine vergaderzalen. De universiteit kan nog geen precieze informatie geven over het aantal extra aanmeldingen, maar duidelijk is dat het om vele honderden gaat. ,,Veel studenten bepalen pas op het laatste moment hun definitieve keuze", zegt een woordvoerster.

Toren

Het is een hele toer geweest de klus op tijd te klaren. In april jongstleden werd in de laagbouw al de School of Governance ondergebracht. Tilburg University peilde medio mei vervolgens ook de mogelijkheden voor de hoogbouw. Met Aerde Borgert Architecten is vervolgens in een snelkookpansessie een plan gemaakt. In de toren moesten negen kleinere collegezalen voor 32 personen en een aantal web-/bookingrooms komen. ,,Studenten kunnen die huren om in groepsverband opdrachten te doen." Eén verdieping wordt ingericht als studie- en stiltegebied.