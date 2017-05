Guus Meeuwis helpt ziekte even te vergeten in Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Normaal gesproken zal het liedje niet in het repertoire van Guus Meeuwis voorkomen, maar zaterdagmiddag zong de Tilburgse zanger vol overgave mee met 'Ik zag twee beren broodjes smeren'. Niet op een poppodium of in een concertzaal, maar in de Muziekids Studio in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), die drie jaar bestaat. Even later volgde nog 'Het is een nacht', met een orkest van begeleiders en (zieke) kinderen, want daar is het allemaal om te doen. Zoals Geeke Huberts (11), die vanwege een eetstoornis drie weken in een ziekenhuisbed lag en nu nog af en toe op bezoek komt in de muziekruimte. ,,Dit is het enige leuke aan het ziekenhuis. Ik zing heel graag, vooral 'Castle on the Hill' van Ed Sheeran, maar 'Brabant' vind ik ook een leuk liedje."