Guus Meeuwis weet van geen ophouden: volgend jaar weer Groots met een zachte G

Tilburgse studente (20) scoort met actie voor geschoffeerde conducteur: 'Hij werd slecht behandeld'

15:15 TILBURG - Het was voor Veerle Dirksen (20) een treinreis om nooit te vergeten. Verbijsterd luisterde de Tilburgse studente naar de vele beledigingen en kwetsende teksten die een conducteur moest incasseren. Veerle nam het op voor de NS-medewerker, kocht een blikje cola voor hem en schreef er nadien een brief over die door duizenden mensen wordt gelezen op Facebook. ,,Het was echt belachelijk zoals er tegen hem gedaan werd.”