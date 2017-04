Hardrijder van 16 met bestelauto na achtervolging aangehouden in Tilburg

Dochters eren op Koningsdag hun Marokkaanse vaders: 'Ze hebben grote offers gebracht'

0:41 TILBURG - Lahcen Jardaoui, Ahmed Azhgari en Mohammed Bennassar zijn de helden van hun dochters. Als gastarbeiders kwamen ze een halve eeuw geleden vanuit Marokko naar Nederland. Ze kregen een graf in hun geboortegrond, maar stelden met zwaar en vies werk in Tilburgse fabrieken de toekomst voor hun kinderen in Nederland veilig.