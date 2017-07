Hart van Brabant: extra inzet op kindermishandeling

OM in beroep tegen vrijlating vrouwen in zaak-Lou Herst

13:06 TILBURG/BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijlating van twee vrouwen in de zaak over de tragische dood van Tilburger Lou Herst. De vrouwen werden eind vorige week aangehouden voor beïnvloeding van getuigen maar de rechtbank in Breda liet ze maandag weer vrij.