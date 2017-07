Hennepkwekerij ontdekt na brand in garagebedrijf Tilburg

Vandaag op de kermis: zomercarnaval, gereduceerde prijzen en ge­han­di­cap­ten­mid­dag

9:52 Is het 'the day after' Roze maandag, of was Roze Maandag 'The day before' woensdag? Ook vandaag staat er weer een bomvol programma voor je klaar in het Tilburgse centrum. Lees hier wat je allemaal kunt doen vandaag.