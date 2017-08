Hersentumor Jermaine (27) komt plotseling terug: 'Het gaat slecht stabiel'

TILBURG - Het leek zo goed te gaan, maar sinds een paar weken ziet het er behoorlijk slecht uit voor Jermaine de Wind. In een maand tijd groeide er een tumor van vier tot vijf centimeter in zijn hoofd. De 27-jarige Tilburger ligt momenteel in een hospice en heeft niet lang meer te leven.

Duizenden mensen doneerden de afgelopen maanden voor een dure behandeling in de Verenigde Staten. Die heeft hij ook gekregen en in maart van dit jaar kreeg hij bijzonder goed nieuws. De acht hersentumoren waren verdwenen. Hij kon door met zijn leven, zo leek het.

In de periode ervoor leefde heel Tilburg met hem mee. Er werd meer dan 180.000 euro opgehaald. Onder andere fans van Willem II kwamen in actie. Ook het BNN-programma Over mijn lijk volgde de Tilburger, voor het nieuwe seizoen.

Slecht nieuws

Na de behandeling ging het even goed. Op de mri-scan van half juni was het hoofd van Jermaine nog schoon. Maar een maand later had de dokter bijzonder slecht nieuws. Op de scan van 21 juli was een tumor te zien van bijna vijf centimeter groot, op precies dezelfde plek als waar Jermaine op zijn 18de voor het eerst een tumor had.

,,Hij kreeg op 24 juni een epileptische aanval'', blikt zijn vriendin Lisette terug. Daarna heeft hij een week in het ziekenhuis in Tilburg gelegen. ,,Hij kon niet slikken, niet praten. De rechter kant van zijn lichaam was verlamd.'' Na een week kon hij weer redelijk eten en was hij stabiel genoeg om naar huis of een hospice te kunnen. ,,Thuis ging al niet meer'', zegt Lisette. En dus is hij sindsdien in een hospice, in Amersfoort.

Volledig scherm Op 6 augustus plaatste Lisette deze foto van Jermain en zijn zoontje op Facebook. Die dag ging het redelijk goed. © Main Life

De situatie is 'slecht stabiel', zoals de doktoren het noemen. Lisette: ,,Hij kan niet uit bed, maar er is geen achteruitgang te zien. Maar er komt een moment dat hij weer niet kan slikken. Dan geven we de behandeling op en belandt hij in een coma. Dat kan een paar maanden duren, maar er is geen peil op te trekken. Als de tumor weer groeit en de druk op zijn hersenen te groot wordt, krijg je kortsluiting in je hoofd en is het over.''

Boek

Jermaines vriendin heeft goede hoop dat de oud-fitnessinstructeur nog een maand blijft leven. Op 18 september is de presentatie van het boek dat hij met Ineke van Pelt schreef. Het gaat over zijn jeugd in een multiculturele wijk, waarin hij het al niet makkelijk had. En over zijn ziekte, die hem al sinds zijn 18de achtervolgt. ,,Hij heeft er een halfjaar aan gezeten'', zegt Lisette. ,,Ik vind het zo ontzettend stoer van hem. Dit is normaal niet echt z'n ding.'' Woensdag ging het boek Opgeven is geen optie in de voorverkoop. Er werden er volgens Lisette direct meer dan honderd verkocht. Bij voldoende animo worden ze op 6 september gedrukt. Of hij bij de presentatie kan zijn is nog afhankelijk van het verloop van de ziekte. ,,Dat moeten we per dag bekijken. Hij verveelt zich nu stierlijk, maar aan de andere kant is hij ook bekaf. En hij wil ook niet dat veel mensen hem zien zoals hij er nu bij ligt.''

Begrafenis