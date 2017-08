Het kan nog: 'Pukkie' werkt al 50 jaar bij dezelfde baas

,,Ik ga niet meer naar school", zei Ton van Gurchom vijftig jaar geleden tegen zijn moeder. ,,Dan moet je gaan werken", was haar antwoord. Dat betekende een dag in de week naar de Levensschool en vier dagen werken bij Naaykens. ,,Pukkie, noemden ze me toen." Op latere leeftijd haalde de Tilburger alsnog zijn lasdiploma en andere certificaten. Bij Naaykens hielden ze zich bezig met het aanleggen van luchtkanalen. Later kwam de nadruk te liggen op straalcabines. Zelf werkte Van Gurchom aan ventilatoren en deed montagewerk. Ook in het buitenland. ,,Van Luxemburg tot Polen."

Veel gemakkelijker, niet leuker

,,Vroeger deed ik drie weken over een ventilator, nu drie dagen. Toen maakte ik alle onderdelen zelf, terwijl die nu voor een groot gedeelte worden aangeleverd. Het werk is makkelijker geworden, maar niet leuker. Juist het uit een stuk ijzer iets maken was een uitdaging." Ook de sfeer is niet meer helemaal wat het geweest is. ,,De collegialiteit is wat minder. Vroeger zaten we tussen de middag een potje te kaarten. Nu zitten de ouderen onderling nog wat te kletsen en zijn de jongeren met hun telefoon bezig." Toch is niet alles veranderd. In de kantine staan nog steeds dezelfde ijzeren stoelen met houten bekleding als vijftig jaar geleden. ,,Onvoorstelbaar eigenlijk."

Van Gurchom maakte drie generaties Naaykens als directeur mee. ,,Ik heb nooit problemen gehad en mag doen en laten wat ik wil, als het werk maar op tijd klaar is. Soms kan ik de machines gebruiken om voor mezelf te klussen, of even koffie drinken en een sigaretje roken."