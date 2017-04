Hij is gekroond: de Tilburgse BeKa-schoorsteen

Zôo trèkte gij den òndaacht van de kôoning int Tilburgs

24 april TILBURG – Naa dè de kôoning tòch in Tilburg is, kannie gelèèk en bietje Tilburgs leere. Èn hoe kunneme dè beeter doen dan dur em kòmplemènte te maoken int Tilburgs? We geeven oe en bietje goeje road.