Hockeyende hobbyisten overspoelen Tilburg

TILBURG - Voor even is Tilburg deze week het Europese centrum van het veteranenhockey. Vijfendertigplussers uit allerlei landen nemen het daar tegen elkaar op tijdens de geslaagde European Masters Hockey Championships. Er is zelfs een Ghanees team aanwezig.

Een wirwar van felle trainingsjacks vult de imposante kantine van HC Tilburg. Door onder meer het vrolijke groen van clubjes Ieren, het fleurige rood van de Spanjaarden en de azuurblauwe tricots van Italianen lijkt het wel alsof er voor even een Olympisch dorp is verrezen hier aan de Bredaseweg.

Volledig scherm Spaanse fans moedigen landgenoten aan © Daan De Jong

Zo gek is die vergelijking niet eens, want op het sportcomplex nemen deze week maar liefst 68 teams uit twaalf verschillende landen deel aan de European Masters Hockey Championships, een toernooi voor 35-plussers. Ondanks de verschillen in geslacht, generaties (er wordt gespeeld in vijf leeftijdscategorieën) en nationaliteiten hebben deze 1200 deelnemers één ding absoluut gemeen: hun enorme passie voor hockey. Alle hockeyers moeten hun reis-en verblijfkosten namelijk uit eigen zak betalen en velen hebben ook nog behoorlijk wat snipperdagen moeten opnemen om naar Tilburg te komen.

Volledig scherm Spanje speelt tegen Duitsland © Daan De Jong

,,Geweldig om te zien hoe goed dit toernooi verloopt", glundert organisatielid Henk Vogels. ,,Het is één groot hockeyfeest. De sfeer is goed, er is veel onderling respect en het niveau behoorlijk hoog. De spelers ogen jonger dan 35 jaar, want iedereen is bloedfanatiek", constateert hij.

Vogels geniet van de vele facetten die het toernooi tot een succes maken. ,,Er zijn ruim honderd vrijwilligers en veel professionele scheidsrechters, maar ik ben ook blij door de houding van veel hoteleigenaren in de stad. Zij kwamen de vele hockeyers tegemoet in de prijzen voor overnachtingen." Vandaag is de slotdag van het toernooi en vinden de laatste finales plaats.