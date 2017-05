Houkes vertrekt bij Trappers

Zo ziet Houkes door het drukke trainingsschema zijn dochter maar drie dagen per week. "En dat is te weinig", vindt Houkes, die in Nijmegen zijn eigen schildersbedrijf heeft en daar de nodige tijd in steekt. "Het was anders geweest als ik uit Tilburg zou komen. Dan was het makkelijker." Ook de samenwerking met coach Bo Subr verloopt al tijden moeizaam. Op ijshockeyvlak welteverstaan, want op persoonlijk gebied kunnen de twee volgens Houkes prima door een deur.