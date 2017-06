Hugo van Houten 'koelbloedig vermoord': welke straf krijgt Sooi de C. uit Tilburg?

BREDA - In de rechtbank in Breda krijgt Sooi de C. (42) vandaag te horen welke straf hij volgens justitie verdient voor de moord op Hugo van Houten. Die werd op 17 augustus 2015 om het leven gebracht bij Molenschot.

De grote vraag is of De C. vandaag gaat vertellen wat er die dag volgens hem gebeurd is. Tot nu toe hield hij zijn kaken stevig op elkaar. De verwachting is dat de verdachte in juli hoort of en zo ja wat voor straf hem te wachten staat.

Zowel de verdachte Tilburger als het slachtoffer (27) had een verleden bij Outlaw Motorcycle Gang No Surrender. Zij zouden elkaar op die fatale dag getroffen hebben bij recreatiepark De Linberg. Daar verbleef Van Houten - die bekend stond als autodief - regelmatig in een huisje met zijn vriendin die drie maanden zwanger was.

Rennen

De C. zou het slachtoffer met zeker zeven kogels doodgeschoten hebben aan de landelijk gelegen Broekstraat, pal aan het terrein van vliegbasis Gilze-Rijen. Van Houten moest letterlijk rennen voor zijn leven en werd toen hij op het wegdek lag nog twee keer beschoten door zijn belager en kreeg daarna ook nog twee kogels in zijn hoofd.

De officier van justitie omschreef het eerder als een 'koelbloedige liquidatie'. Kort na de moord werd er een stille tocht gehouden voor de man uit Capelle aan de IJssel waar honderden mensen op afkwamen.

De C. werd na de moord in België aangehouden op verdenking van de productie van amfetamine en zijn betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Toen hij daarvoor vrijgelaten werd vluchtte hij naar Roemenië. Hij werd pas veel later aangehouden als verdachte in de moordzaak omdat de politie niet wist waar hij was.

Beloning

De naam De C. werd daarom op de Nationale Opsporingslijst gezet; een lijst met daarop de namen van voortvluchtige criminelen. Ook kwam de zaak aan de orde in het programma Opsporing Verzocht en er werd een beloning uitgeloofd.

De politie kwam hem uiteindelijk op het spoor toen zijn vriendin het vliegtuig naar Roemenië nam. Door haar te volgen wist een Roemeens arrestatieteam hem te vinden en in te rekenen. Daarna werd hij uitgeleverd aan Nederland. Pas in oktober 2016 werd hij aangehouden in Roemenië.