Huizen beschadigd door felle autobrand in Tilburg

Een auto stond in brand op de parkeerstrook voor de twee huizen. Vanwege de hitte ontstond er schade aan de voorgevels van de gebouwen. Het vuur dreigde zelfs even over te slaan naar de huizen, maar de brandweer wist dat te voorkomen.

De politie onderzoekt de autobrand en kijkt of er brandstichting in het spel is geweest. De afgelopen tijd gingen in Tilburg meerdere auto's in vlammen op.