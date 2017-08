Inbreker betrapt in schoolgebouw in Tilburg

Dat gebeurde rond 18.45 uur. De politie kreeg een inbraakalarm en samen met een beveiliger werd het schoolgebouw doorzocht. De dief uit Tilburg werd gehurkt met een rugzak vol goederen in een hok achter een klaslokaal aangetroffen.

Vermoedelijk was de dief de school via een deur, die niet goed afgesloten was, naar binnen gedrongen. De agenten troffen namelijk geen inbraaksporen aan.