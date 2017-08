Inbreker in Tilburgse woning blijkt… een vleermuis

Zes personen beroven vrouw in Tilburg; getuige achtervolgt daders

12 augustus TILBURG - De politie heeft zes personen aangehouden voor hun betrokkenheid bij een straatroof in Tilburg op de Spoorlaan in Tilburg. Voor de verandering zoekt de politie een slachtoffer in plaats van een verdachte. De personen werden mede aangehouden door de hulp van een getuige.