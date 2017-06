Inbrekers tankstation Tilburg aangehouden na verstoppoging in voortuin

Gitarist Amerikaanse metalband mysterieus over flopconcert in 013: 'WTF was dat, Tilburg?'

13 juni TILBURG – De bandleden van de Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch hullen zich vooralsnog in stilzwijgen over het dramatisch verlopen concert in 013 van gisterenavond. Alleen gitarist Zoltan Bathory liet op Instagram van zich horen.