Johan van Laarhoven kan Thaise cel niet uit om in Nederland te getuigen

DEN HAAG - De kans dat de in Thailand gevangenzittende Tilburger Johan van Laarhoven naar Nederland mag komen voor een getuigenverhoor, is zo goed als nihil. De Thaise autoriteiten hebben niet gereageerd op het verzoek van de Nederlandse ambassade.

De Haagse rechter-commissaris D. Glass bepaalde op 23 maart dat Van Laarhoven de kans moet krijgen om in Nederland te komen te getuigen in de civiele procedure die hij aan wil spannen tegen de Nederlandse staat. In zijn beschikking schreef Glass dat hij uiterlijk 10 mei wilde vernemen of Thailand mee wil werken aan het overbrengen van de Tilburger. 'Bij het uitblijven van een concrete schriftelijke beslissing van de Thaise autoriteiten' zou het verhoor alsnog geschrapt moeten worden.

Zo ver lijkt het nu te zijn, al wil de rechtbank daar nu nog geen uitsluitsel over geven. De verdediging van Van Laarhoven, oprichter van coffeeshopketen The Grass Company, wil de civiele procedure tegen de Nederlandse staat sowieso doorzetten. Van Laarhoven vindt dat Nederland schuldig is aan het feit dat hij in 2015 tot 103 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie in Breda vroegen Bangkok nadrukkelijk -en herhaaldelijk- om informatie over Van Laarhoven, ten behoeve van het eigen strafrechtelijk onderzoek naar belastingontduiking en witwaspraktijken bij The Grass Company. Amper een week na het zoveelste verzoek van het OM sloegen de Thai Van Laarhoven op 23 juli 2014 zelf in de boeien. Op 10 oktober 2015 werd hij veroordeeld tot 103 jaar cel voor het witwassen van het geld dat hij met zijn Brabantse coffeeshops verdiende.