Jongen (15) met illegaal vuurwerk op zak opgepakt in Tilburg

Een agent zag vrijdagavond rond 19.49 uur een verdachte situatie in de Beethovenlaan te Tilburg. Drie jongens stonden over tassen gebogen. Bij het zien van de agent sloegen zij op de vlucht.

De agent vatte één van de jongens in de kraag, hij had geen tassen bij. Na een korte tijd kwam er een melding van buurtbewoners, waaruit bleek dat er nog tassen in de brandgang stonden. Daar zaten 37 pakken illegaal vuurwerk in. De 15-jarige jongen is aangehouden en naar het bureau gebracht.