Jongetje (3) zwaargewond door ongeluk in attractie op Tilburgse kermis

UPDATETILBURG - Op de kermis in Tilburg is een jongetje van 3 jaar oud onder een karretje van een attractie gekomen. Hij raakte daarbij zwaargewond.

Het kindje is volgens de politie op onverklaarbare wijze onder het rijden uit het wagentje gevallen en vervolgens knel komen te zitten tussen het wagentje en de rand. Hij zat bijna vijftig minuten klem.

Het gebied om de attractie is snel afgezet. Met veel kracht en moeite is het kind tussen het karretje en de wand vandaan gehaald. Het jongetje is onder politiebegeleiding met een ambulance naar een traumahelikopter in de Interpolistuin gebracht. Met de helikopter is hij naar het ziekenhuis gevlogen.

De NVWA onderzoekt het ongeluk. De exploitant van de attractie, Die Fantastische Reise, is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Veel hulpdiensten

Het ongeluk gebeurde in een attractie op de Heuvelring, voor ijssalon Intermezzo. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plaats van het ongeluk, onder meer om het massaal toegestroomde publiek aan de kant te houden. Met zwarte schermen en doeken is het zicht van de toeschouwers afgeschermd. Exploitanten van attracties in de buurt leenden daarvoor hun hekken uit.

Het ongeluk gebeurde op ongeveer twee meter hoogte; de rails van de attractie lopen over elkaar. Mede daarom had de brandweer grote moeite om het kind te bevrijden. Er moest een speciale trapconstructie worden gebracht, waarmee de brandweer beter op hoogte kon werken.

Twee aanhoudingen

In het gedrang in het publiek ontstonden twee opstootjes, waarbij twee mensen zijn opgepakt. Zij hinderden de hulpdiensten. Een agent raakte lichtgewond toen hij in zijn gezicht werd geslagen.

De attracties rondom de plaats van het ongeluk, waaronder het reuzenrad en de hoge zweefmolen hebben een tijdlang stil gestaan. Nadat het kind naar het ziekenhuis is gebracht, gingen de meeste attracties weer open. De wandelroutes over de Heuvelring zijn ook weer open. De attractie waarin het ongeluk gebeurde blijft wel dicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De gemeente, politie, exploitanten en andere betrokkenen hebben zaterdagavond rond 21.30 uur crisisoverleg over het ongeluk.

Die Fantastische Reise

De attractie Die Fantastische Reise komt uit Duitsland en is bedoeld voor kleine kinderen. Zij rijden in verschillende voertuigen een rondje over een rails. De attractie staat volgens voorzitter Atze Lubach van de kermisvakbond Bovak al zeker vijf jaar achter elkaar op de Tilburgse kermis. Hij zou zijn gekeurd door de Duitse dienst TUV in München. De papieren zijn in Nederland ook geldig.

Het was zaterdagavond de tweede avond dat de attractie op de kermis open was. De Tilburgse kermis startte vrijdagavond en duurt tot zondag 31 juli.

