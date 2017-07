Jongetje (3) zwaargewond na ongeluk in attractie op Tilburgse kermis

UPDATETILBURG - Op de kermis in Tilburg is een jongetje van 3 jaar oud onder een karretje van een attractie gekomen. Het raakte daarbij zwaargewond.

Het kindje zat bijna vijftig minuten klem. Het gebied om de attractie is afgezet. Met veel kracht en moeite is het kind onder het karretje vandaan gehaald. Het is onder politiebegeleiding met een ambulance naar de traumahelikopter gebracht. Met de helikopter is het kind naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in een attractie op de Heuvelring, voor ijssalon Intermezzo. Er zijn veel hulpdiensten naar de kermis gekomen, onder meer om het massaal toegestroomde publiek aan de kant te houden. Met zwarte schermen en doeken wordt het zicht van de toeschouwers afgeschermd. Exploitanten van attracties in de buurt lenen daarvoor hun hekken uit.

Het ongeluk gebeurde op hoogte; de rails van de attractie boven over elkaar. Mede daarom had de brandweer grote moeite om het kind te bevrijden. Een trauma-arts is per helikopter naar de attractie gebracht. De helikopter is geland in de Interpolistuin. Over de verwondingen van het kind is nog niets duidelijk.

Rumoer

In het gedrang in het publiek ontstonden zeker twee opstootjes, waarbij twee mensen door de politie in de boeien zijn geslagen. Een agent is in zijn gezicht geslagen.

De attracties rondom de plaats van het ongeluk, waaronder het reuzenrad en de hoge zweefmolen staan stil.

Volledig scherm De traumahelikopter is geland in de Interpolistuin. © Kermis FM