Jongetje dat zwaargewond raakte op de Tilburgse kermis maakt het naar omstandigheden redelijk

Kerkdienst in de botsauto's, Blauwe Zondag en Miss Montreal; lekker drukke derde dag van de kermis voor de boeg

10:08 TILBURG - Het is dag drie van de Tilburgse kermis. Er valt een hoop te beleven in het centrum van Tilburg. Zo is het Blauwe Zondag, geeft Miss Montreal op 50 meter hoogte een concert en is er een kermismis.