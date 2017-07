Jos (48) uit Tilburg is weer aan het werk via Diamantgroep: 'Als je wilt is er echt wel wat mogelijk'

Twintigduizend kilometer op de racefiets per jaar, dat zit er niet meer in. ,,Bij zesduizend houdt het dit jaar wel op”, voorspelt Jos van Hest. Jammer dan, maar hobby moet wijken voor werk. En de 48-jarige Tilburger is hartstikke blij dat hij dat weer heeft.

Pittig werk, dat wel. Bij het Brabants Afvalteam (BAT) zit hij sinds een week of zes ‘op de wagen’. Dat kan betekenen dat er 800 duocontainers per dag door z’n handen gaan. Maar het kan ook de bedrijvenroute zijn: legen van grote containers. ,,Vandaag hadden we een rondje langs kinderdagverblijven. Mooi: voor die kinderen ben je als vuilnisman bijna een held.”

Mindere tijden

Jos heeft mindere tijden gekend, veel mindere. Crises op het persoonlijke vlak, een depressie die hem twee jaar lusteloos op de bank hield. Twintig jaar werkervaring in de voedingsindustrie had hij op zak, maar toen hij weer opkrabbelde leek er nauwelijks zicht op een baan. Die kwam er, via een leerwerktraject bij de Diamantgroep, toch. Met het BAT als werkgever dus. Al is het contract voorlopig nog tijdelijk.

In de werkplaats van het BAT viel hij zo op dat hij al snel als belader werd gevraagd. Voor hem is die gang van zaken een bevestiging: ,,Als je laat zien dat je iets wilt is er echt wel wat mogelijk. Om mij heen hoorde ik allen maar klagen, maar de instanties hebben supergoed meegewerkt.”

Hij neemt nu weer deel aan een werkproces, en aan de maatschappij. Zo voelt hij dat. Ritme en vastigheid zijn terug. ,,Ik ben zo blij, ik ben weer in balans.”