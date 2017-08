Journaallezer Winfried Baijens over zijn Tilburgse studententijd: 'Ik was een buitenbeentje'

TILBURG - Als studentenstad legde Tilburg de basis voor het succes van veel bekende Nederlanders. Zo ook voor Winfried Baijens (1977). Toen de NOS Journaalpresentator midden jaren 90 in Tilburg aan de Academie voor de Journalistiek ging studeren, kwam hij in het gebouw aan de Professor Gimbrèrelaan.

,,Ik kwam uit Philippine, een Zeeuws-Vlaams plaatsje met 2000 inwoners. Nou vond ik Tilburg geen uitgesproken grote stad, maar de overgang was toch groot. Ik had veel heimwee en de opleiding viel tegen. Ik kwam van het vwo, vond het niveau aanvankelijk laag. Het was leeg, mega, hol, niet begeesterd. Ik was dolende." Wonen viel evenmin mee. ,,Ik woonde op een Ster-flat, vlakbij de KUB, met vooral universiteitsstudenten. Ik was een buitenbeentje. Ik kon niet goed tegen de groepsdynamiek, dat kuddegedrag. Dan vereenzaam je natuurlijk..."

Polly

Maar alles kwam goed. ,,Met een vriendin huurde ik een huisje in Tilburg-Noord. Daar voelde ik me meer thuis." Polly Maggoo werd een geliefde stamkroeg, als barkeeper in De Voortuin ontwikkelde Baijens zijn kennis van jazzmuziek. Later presenteerde hij op Radio 6 een jazzprogramma.