Justitie eist ook in hoger beroep werkstraf voor fataal ongeluk in Tilburg

TILBURG/DEN BOSCH - De vrachtwagenchauffeur die in 2014 in Tilburg een fietsster dood reed, blijft erbij dat hij haar niet heeft gezien en gaat in hoger beroep. Tot grote teleurstelling van de nabestaanden.

In de Bossche rechtszaal leest de rechter de slachtofferverklaring voor: 'Het fatale ongeluk vond bijna drie jaar geleden plaats, maar de nabestaanden hebben nog steeds het gevoel dat het gisteren was. Het gemis en verdriet gaat nooit over. Het zou de familie rust geven wanneer wordt toegegeven dat er niet goed gekeken is'

Dinsdag vond in hoger beroep de behandeling plaats van het dramatische ongeluk op 19 mei 2014 waarbij in Tilburg een 53-jarige fietsster om het leven kwam omdat ze werd aangereden door een vrachtwagen die vanaf de Bredaseweg rechtsaf de Ringbaan-West opdraaide. De rechtbank in Breda veroordeelde de inmiddels 66-jarige chauffeur uit Kaatsheuvel vorig jaar tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar.

Geen enkele twijfel

De man ging daartegen in beroep. Niet om zijn straf te ontlopen, zei hij dinsdag in de rechtszaal. ,,Het gaat er puur om dat ik mevrouw niet heb gezien." Ondanks pogingen van 't hof om hier meer duidelijkheid over te krijgen, bleef hij bij zijn standpunt. De rechter: ,,Heeft u dan geen enkele twijfel?" Nee, zei de man die al 20 jaar vrachtwagenchauffeur is en de verkeerssituatie goed kende. Hij reed er dagelijks. ,,Ik weet dat fietsers daar voorrang hebben en keek extra in de spiegels." Het ongeluk heeft, vertelde hij, ook grote indruk op hem gemaakt. ,,Ik sta ermee op en ga ermee naar bed." De rechter: ,,Dat geldt voor u, maar ook voor de nabestaanden. Dat begrijpt u." De chauffeur: ,,Zeer zeker."

Uit onderzoek door verkeersongevallenspecialisten en twee getuigenissen blijkt dat de fietsster bij de stoplichten aan de Ringbaan-West moet hebben gestaan, stelde de advocaat-generaal. Na het ongeluk meldden zich nog vier nieuwe getuigen, maar die hebben allen het ongeluk niet zien gebeuren. Ze werpen volgens justitie geen nieuw licht op de zaak. De advocaat-generaal eiste in hoger beroep eveneens 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar, gelijk aan de straf die de rechtbank de man oplegde.