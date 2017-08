'Kampioen bankzitten' loopt Tilburg Road Runnersloop

TILBURG - Het hardloopseizoen is weer van start met de traditionele Tilburg Road Runnersloop in het Tilburgse Reeshofbos. Deze wedstrijd, die geldt als voorbereiding op de Tilburg Ten Miles, doen onder meer moeder Katja Hoogteijling (51) en haar dochter Jeske Adams mee. Hoogteijling: ,,Ik was kampioen bankzitten maar ben nu een gemotiveerde hardloopster.”

Het zonnetje schijnt in het Reeshofbos in Tilburg. Moeder Katja Hoogteijling (51) en haar twintigjarige dochter Jeske Adams staan aan de start van de Tilburg Road Runnersloop (TTR). Deze wedstrijd geldt als voorbereiding op de Tilburg Ten Miles die over twee weken plaatsvindt. De TTR begon dertig jaar geleden als start van het hardloopseizoen. Hoogteijling is één van de gemotiveerde lopers. ,,Ik was moe van thuis chagrijnig te zitten wachten tot mijn man thuis kwam van het fietsen op zondagochtend,” vertelt ze. ,,Ik heb daarom tweeëneenhalf jaar geleden mijn hardloopschoenen aangetrokken en ben onder begeleiding van de app van Renate Wennemars (de vrouw van schaatser Erben) begonnen. Dat beviel super goed en binnen zes weken liep ik vijf kilometer bij de Warandeloop.”

Haar enthousiasme kon ze overbrengen op haar dochter Jeske. ,,Vorig jaar heb ik me na de Tilburg Ten Miles bij de hardloopgroep Nuijten & Donkers gevoegd. Ik liep maar één per week omdat ik geen zin had om nog twee avonden te trainen. Nu loop ik 2 keer per week omdat ik merk dat ik het steeds leuker begin te vinden.”

Moeder dochter band