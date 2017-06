Kans op brand zoals in Londen stukken kleiner in Westpoint; sprinklers regelmatig gestest

TILBURG - Een brand zoals in de Londense Grenfell Tower, zou dat ook in Tilburgs hoogste woontoren kunnen gebeuren? Die kans is klein, zeggen deskundigen. ,,Maar zeg nooit, nooit."

,,Natuurlijk heb ik me dat afgevraagd'', zegt bewoner Ad de Lepper op de vraag of een brand zoals in de Londense Grenfell Tower ook in Westpoint zou kunnen gebeuren. Maar zorgen, nee die heeft niet. ,,De brandtechnische voorzieningen in Nederland zijn op zich goed. Vanuit Westpoint is regelmatig contact met de brandweer en afdeling handhaving van de gemeente. En onze toren is bijna geheel van gewapend beton. Dat is haast onbrandbaar. Maar je moet wel zorgen dat je scherp blijft op veiligheid."

Medebewoner Bart Brekelmans zit op dezelfde lijn en maakt zich evenmin druk. ,,Er staan zoveel flats. De kans dat zoiets gebeurt is relatief klein. Bovendien hebben we hier hele strenge veiligheidseisen. Daar wordt strikt op toegezien."

Voorschriften voor brandveiligheid zijn in Nederland vastgelegd in het Bouwbesluit. Hieraan moeten alle nieuwe gebouwen voldoen. Het Bouwbesluit geldt voor panden tot een hoogte van zeventig meter. Zogezegd: alleen de onderste helft van Westpoint valt daar onder. Voor de bovenste 70 meter gelden alleen richtlijnen. Deze '70 meter-grens' is wel merkwaardig, concludeerde brandveiligheidexpert Ruud van Herpen enkele jaren geleden al.

Hij publiceerde, samen met onder meer brandweer Nederland, in 2014 de 'Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen'. Daarin adviseren ze maatregelen zoals sprinklerinstallaties in alle appartementen en een hogedrukinstallatie in het trappenhuis. Sprinklers zorgen ervoor dat een brand niet kan uitbreiden. Overdruk in het trappenhuis regelt dat er geen rook in komt, waardoor mensen veilig naar beneden kunnen.

Maatregelen

Laten dit nou maatregelen zijn die in Westpoint zijn getroffen, stelt Leo Pot als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Westpoint Tower. ,,Daarnaast hebben we een omroep- en ontruimingsinstallatie. En Westpoint heeft twee gescheiden trappenhuizen." De Lepper: ,,De hele sprinklerinstallatie - ieder appartement heeft acht tot tien sprinklers - wordt iedere zes weken getest."

Brand is er nog nooit geweest, zegt Pot. ,,Gelukkig niet." Het drama in Engeland was voor hem wel reden om via de bewonerswebsite aandacht te vragen voor brandveiligheid. ,,Het kan geen kwaad om nog eens te benadrukken wat mensen moeten doen bij brand."

Geen andere richtlijnen

De brandweer heeft voor de hoogste toren van Tilburg geen andere richtlijnen dan voor andere (hoge) gebouwen in de stad, zegt een woordvoerder. Hij wijst erop dat alle brandveiligheidsmaatregelen gericht zijn op 'tijd'. ,,Tijd creëren zodat mensen kunnen vluchten en tijd creëren zodat de brandweer ter plaatse kan komen om de brand te bestrijden."

In dit opzicht kent Westpoint nog enkele bijzonderheden: er zitten brandweerliften in en 'droge' leidingen om bluswater van buitenaf naar boven te pompen. Liften mogen bij brand niet worden gebruikt maar de brandweer kan ze 'omzetten' zodat brandweerlieden er toch gebruik van kunnen maken.