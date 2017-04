Kapelzaak tegen Turks-Tilburgse drugsorganisatie hervat in 'De Bunker'

AMSTERDAM - In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam is donderdag het proces tegen de twaalf verdachten in de Kapelzaak hervat. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een Turkse drugsorganisatie in Tilburg. De hoofdverdachte, de 46-jarige Zekerya K., wordt er bovendien van verdacht dat hij leiding gaf aan de organisatie en opdracht gaf tot drie mislukte liquidatiepogingen.